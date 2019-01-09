Международный союз биатлонистов обнародовал стартовые номера на женский спринт на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхоффе.

Первой из россиянок на старт выйдет Валерия Васнецова, которая получила второй номер. Евгения Павлова выходит 21-й, Ирина Старых стартует под 33-м номером, Маргарита Васильева выходит под 61-м.

Екатерина Юрлова-Перхт начинает 77-й, а в заключительной группе 84-й на старт выйдет Светлана Миронова.

Отметим, гонка состоится в четверг, 10 января, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. У мужчин спринт будет проходить 11 января. Также в рамках этапа Кубка мира состоятся гонки преследования и эстафеты.

Состав сборной России тщательно укомплектован по итогам первых кубковых этапов и «Ижевской винтовки». Рейтинг СБР возглавляют Александр Логинов и Ирина Старых.