Нападающий сборной Индии Сунил Четри обошел Лионеля Месси по числу голов в составе своей национальной команды.

Четри оформил дубль в матче между сборной Индии и Таиланда, который закончился победой его команды со счетом 4:1. После этой игры число его мячей за сборную дошло до 67, когда как у аргентинца Лионеля Месси голов за сборную 65. Таким образом Четри, выступающий за сборную Индии с 2005 года, обогнал Месси и вышел на второе место в списке действующих бомбардиров национальных сборных. Первое место у португальца Криштиану Роналду, в активе которого 85 голов.

Отметим, абсолютный рекорд по числу голов за национальную сборную принадлежит нападающему сборной Ирана Али Даеи, который отличился 109 мячами за свою команду с 1993 по 2006 годы.