Ригони не против вернуться в "Зенит". Фото: Instagram Эмилиано Ригони

Ригони не против вернуться в "Зенит". Фото: Instagram Эмилиано Ригони

Петербургский «Зенит» отказал аргентинскому «Индепендьенте» в продаже полузащитника Эмилиано Ригони, сообщает Marca.

По информации источника, аргентинский клуб предлагал за трансфер 25-летнего футболиста пять миллионов долларов.

Отметим, летом 2017 года Ригони перешел в «Зенит» именно из «Индепендьенте» за 10,5 миллионов евро.

Напомним, ранее переговоры о приобретении Ригони с «Зенитом» вел аргентинский «Ривер Плейт». Действующий обладатель Кубка Либертадорес сделал предложение о покупке аргентинца, однако переговоры прошли неудачно.

В нынешнем сезоне Ригони выступает за «Аталанту». В первом же матче Серии А сделал дубль в ворота «Ромы», но в следующих 17 встречах сыграть только 11 раз, из них 5 раз выходил в стартовом составе.

Кроме того, 9 января игрок в своем Instagram косвенно подтвердил возвращение в петербургский клуб.