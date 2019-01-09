Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга переиграл ярославскую команду «Ярославич». Матч в рамках 13-го тура чемпионата России завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 30:18).

Петербуржцы одержали уверенную победу над соперниками, не отдав ни одной партии в домашней встрече. Подопечным Александра Климкина удалось остаться на пятом место в турнирной таблице. Это девятая победа петербургской команды в 13 матчах. Петербургский клуб опережает «Локомотив» на три очка.

Следующий матч зенитовцы проведут дома. 12 января в рамках 14-го тура Суперлиги команда сыграет с красноярским «Енисеем».

В предыдущем матче «Зенит» обыграл сургутскую команду «Газпром-Югра». Матч в рамках 12-го тура чемпионата России завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 30:28).