В матче второго тура топ-16 Еврокубка петербургский «Зенит» дома обыграл хорватскую «Цедевиту» со счетом 98:84 (20:26, 28:18, 22:18, 28:22).

Наилучшей результативностью в матче отметился Сергей Карасев, который набрал 19 очков. У хорватской команды 18 баллов набрал Якоб Пуллен.

Отметим, встреча проходила в КСК «СИБУР АРЕНА» и началась в 20:00 по московскому времени.

Предыдущий матч сине-бело-голубых на этом этапе Еврокубка состоялся 2 января против казанского УНИКСа и завершился поражением петербургского клуба со счетом 67:68. Хорватский клуб в параллельной встрече уступил «Андорре» со счетом 81:87.

Прошлая встреча против «Пармы» в рамках Единой лиги ВТБ стала для нового главного тренера «Зенита» Джоана Плазы первой победной у руля команды и прервала шестиматчевую проигрышную серию клуба.

Следующий матч «Зенит» проведет дома 13 января против «Нижнего Новгорода», «Цедевита» встретится с «Цибоной» в Адриатической лиге.