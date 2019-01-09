Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев рассказал, когда начнется строительство новой хоккейной арены для СКА.

По словам Медведева, строительство должно начаться в 2020 году. Он отметил, что еще есть год на подготовку проекта, проведение всех тендерных процедур, выбор подрядчиков. «Времени достаточно», — добавил функционер, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, арена будет реконструирована к чемпионату мира по хоккею 2023 года, который пройдет в Петербурге. Заказчиком реконструкции является хоккейный клуб СКА. Вместимость арены планируют увеличить с 13 тысяч до 22 тысяч зрителей.

Планируется, что по вместительности арена будет крупнейшей в Европе. О проекте было рассказано на заседании Градостроительного совета при Правительстве города.