В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» дома одержал победу в серии буллитов над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 3:2.

В составе победителей по шайбе забросили Андрей Кутейкин на 17-й минуте и Мартиньш Карсумс на 52-й минуте. Победный буллит забросил Максим Трунев.

В составе нижнекамского клуба отличились Ильдар Шиксатдаров на 26-й минуте и Адам Полашек на 53-й минуте встречи.

После 47 матчей команда Игоря Уланова идет на шестом месте в Западной конференции КХЛ с 52 очками, клуб из Нижнекамска провел столько же встреч и занимает десятое место на Востоке с 37 баллами.

Следующий матч московский «Спартак» проведет 13 января в Балашихе против омского «Авангарда», команда Вячеслава Буцаева в этот же день в гостях встретится с магнитогорским «Металлургом».