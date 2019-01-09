В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский «Витязь» на выезде в овертайме одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 3:2.

В составе подольского клуба по шайбе забросили Денис Кокарев на 30-й минуте, Михал Ржепик на 35-й минуте и Артем Швец-Роговой на первой минуте овертайма.

У омского клуба отличились Сергей Шумаков на 14-й минуте и Виктор Стольберг на 58-й минуте.

После 50 матчей команда Боба Хартли идет на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 67 очками, клуб из Подольска провел на две игры меньше и занимает восьмое место в Западной конференции с 46 баллами.

Следующий матч омский «Авангард» проведет 10 декабря в Балашихе против московского «Спартака», команда Валерия Белова двумя днями ранее в гостях встретится с братиславским «Слованом».