Бразильский нападающий турецкого «Бешикташа» Вагнер Лав хочет разорвать контракт со своей нынешней командой из-за ее долгов по зарплате, сообщает Globo.

По информации источника, экс-игрок московского ЦСКА уже пять месяцев не получает зарплату. Кроме того, недавно Лава отправили в дубль «Бешикташа».

По словам адвоката футболиста, у него и его клиента хорошие отношения с «Бешикташем», но если в клубе продолжат относиться к Вагнеру Лаву в таком ключе, они будут вынуждены обратиться в ФИФА, чтобы потребовать расторжения контракта.

Адвокат добавил, что клуб будет обязан выплатить не только долги по заработной плате, но и сумму за оставшиеся 18 месяцев контракта.

Ранее сообщалось, что в услугах 34-летнего нападающего заинтересованы «Коринтианс» и «Фламенго», а цена трансфера может составить около трех миллионов евро.