Российский защитник «Рубина» Федор Кудряшов может уйти из казанского клуба, сообщает «Чемпионат».

По информации издания, причиной возможного ухода 31-летнего футболиста является его высокая зарплата.

Отметим, соглашение Кудряшова с казанской командойдействует до 30 июня 2019 года.

Напомним, ранее Кудряшов по причине болезни не полетел вместе с командой на первый зимний сбор в турецком Белеке.

В нынешнем сезоне защитник провел девять матчей «Рубина» в российской премьер-лиге и не совершил результативных действий.

Ранее стало известно, что спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию футбольного клуба «Рубин» на отстранение от Еврокубков. Рассмотрение назначено на 28 марта 2019 года.

Напомним, после 17 туров Российской Премьер-лиги «Рубин» располагается на шестом месте турнирной таблицы.