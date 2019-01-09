Австрийский нападающий «Вест Хэма» Марко Арнаутович может покинуть команду и перейти в один из китайских клубов.

По информации ВВС, не назвавшийся китайский клуб предложил молотобойцам за 29-летнего нападающего 35 миллионов фунтов. Отмечается, что руководство лондонского клуба не хочет расставаться с Арнаутовичем.

Напомним, текущий контракт команды с футболистом истекает в 2022 году.

Отметим, австрийский нападающий перешел в лондонский клуб из «Сток Сити» в июле 2017 года.

В текущем сезоне Марко Арнаутович забил восемь мячей в 17 встречах английской премьер-лиги.

Ранее стало известно, что французский полузащитник Самир Насри подписал контракт с английским клубом «Вест Хэм», отбыв дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.