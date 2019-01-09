Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в своем Instagram прокомментировал рекламную акцию одного из баров города, сутью которой является предоставление игроку пожизненного запаса водки.

«Коламбус, ты продолжаешь меня удивлять», — заявил Панарин и поблагодарил бар за предложение.

Он добавил, что теперь у него есть место, где можно пообедать. Игрок также отметил, что это оригинальный ход, и задал вопрос своим подписчикам, как бы поступили они.

Напомним, ранее выступающий в НХЛ российский хоккеист Артемий Панарин получил необычное предложение от одного из баров Коламбуса.

Бар предложил хоккеисту продлить контракт с «Коламбус Блю Джекетс», за который он сейчас выступает, а взамен получить пожизенный запас водки. Представители бара даже повесили в городе баннер с обращением к нападающему, запустив хэштег #StayThirstyPanarin.