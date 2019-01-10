Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о поражении своей команды от челябинского «Трактора» (0:1).

По словам Билялетдинова, игра с «Трактором» была непростая, вязкая, и шла до одной шайбы.

Он добавил, что, казанцы получили два удаления, остались втроем и пропустили. Тренер считает, что забить его команда не смогла, потому что соперник хорошо оборонялся. «Поэтому такой результат», — сказал Билялетдинов, слова которого приводит официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 1:0.

В составе победителей единственную шайбу сумел забросить американский левый нападающий Райан Стоа на 44-й минуте встречи с передач Кристиана Томаса и Йонаса Энлунда.

После 46 матчей команда Алексея Тертышного, набрав 45 очков, занимает восьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Казанский клуб, сыграв на четыре матча больше, идет на третьей строчке Восточной конференции с 70 баллами.