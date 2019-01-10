В матче четвертьфинала Кубка французской лиги «Монако» в серии пенальти одержал домашнюю победу над «Ренном».

В основное время встреча завершилась со счетом 1:1. У монегасков отличиться сумел полузащитник Маркуш Лопеш на 54-й минуте. В составе «Ренна» гол забил Бенжамен Буриго на 30-й минуте.

В серии послематчевых пенальти больше повезло хозяевам, а решающий пенальти забил вратарь монегасков Лоик Бадиашиль. Счет в серии пенальти — 8:7.

Отметим, россиянин Александр Головин не принимал участие в игре из-за четырехматчевой дисквалификации, которую он получил в игре против «Лиона» 20 декабря.

В полуфинале «Монако» встретится со «Страсбуром», который в четвертьфинале обыграл «Лион» со счетом 2:1. В двух других матчах четвертьфинала встретятся «Бордо» с «Гавр» и «Пари Сен Жермен» с «Генгамом».