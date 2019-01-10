Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, не выступавшая на чемпионате России в Саранске из-за болезни, готовится к чемпионату мира. Об этом рассказал тренер спортсменки Алексей Мишин.

По словам Мишина, Федерация фигурного катания намерена внести корректировки в состав сборной России после чемпионата Европы. Тренер утверждает, что в составе точно будет как минимум одна замена. Елизавета Туктамышева, несмотря на пропуск отборочного старта, числится запасной, поэтому, скорее всего, зрители смогут увидеть фигуристку в составе команды на чемпионат мира.

Также Мишин отметил, что Туктамышева включена в состав сборной России на Универсиаду, однако её участие в соревнованиях под вопросом: тренер не уверен, что его подопечной нужно выступать в Красноярске перед чемпионатом мира.

Что касается физического состояния спортсменки, специалист сообщил, что она полностью восстановилась после болезни и работает над сложными элементами.