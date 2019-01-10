Валлийский полузащитник футбольного клуба «Арсенал» Аарон Рэмси согласовал подробности контракта с туринским «Ювентусом». Игрок присоединится к составу команду летом 2019 года.

Как сообщает издание The Guardian, игрок перейдёт в «Ювентус» на правах свободного агента. На данный момент Рэмси согласился подписать контракт сроком на пять лет, общая сумма которого составит около 40 миллионов евро. Таким образом, полузащитник станет самым высокооплачиваемым игроком туринской команды после португальца Криштиану Роналду.

Ранее руководство «Арсенала» несколько раз вступало в переговоры с игроком, но стороны так и не смогли договориться о подписании нового контракта.

В текущем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 18 матчах английской Премьер-Лиги, отметился двумя забитыми голами и шестью результативными передачами.