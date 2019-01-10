Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сообщил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российского футбольного союза (РФС).

Специалист отметил, что его волнует ситуация в отечественном футболе, однако на данный момент он занят другой не менее важной работой в Госдуме. Деятельность Газзаева подразумевает множество регулярных поездок и каждодневное присутствие, поэтому специалист не может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы РФС.

В настоящее время Газзаев занимает должность заместителя председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Выборы президента РФС состоятся 22 февраля 2019 года. Одним из главных претендентов является председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков.