Защитник футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос отметился сотым забитым голом. Игрок отличился в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против «Леганеса», успешно реализовав пенальти.

Встреча проходила в Мадриде на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

Рамос, успешно пробивший одиннадцатиметровый, открыл счёт в матче на 44-й минуте. Для испанского защитника этот гол стал 80-м за «Реал». Также на счету игрока три гола за «Севилью» и 17 — за национальную сборную Испании.

Ответный матч 1/8 Кубка Испании состоится 16 января. Игра будет проходить на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 23:30 по московскому времени.