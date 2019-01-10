Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич, выступающий за московскую команду на правах аренды, поделился мнением о работе судейских бригад в матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

По мнению Влашича, арбитры РПЛ показывают довольно хорошую работу, поэтому у игрока нет никаких серьёзных замечаний. Полущашитник рассказал, что в ЦСКА ему говорили о привилегированности «Зенита», однако игрок не почувствовал, что судьи относятся к петербургской команде как-то иначе. «Мы играли с «Зенитом», и судейство было справедливым», — пояснил Влашич.

Напомним, Влашич присоединился к составу столичного ЦСКА летом 2018 года. По истечении срока аренды 21-летний полузащитник должен вернуться в английский «Эвертон».

После 17 туров чемпионата России ЦСКА идёт на третьем месте турнирной таблицы. Лидирующую позицию занимает «Зенит».