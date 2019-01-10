Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова выразила мнение, что российский спортсмен Антон Шипулин должен был активнее отстаивать свои права, когда не получил допуск на Олимпиаду в Пхенчхане.

Резцова заявила, что Шипулин, не став добиваться допуска на Игры, совершил ошибку. По мнению специалиста, биатлонист предал спортсменов, которые не попали на Олимпиаду. «Шипулин не стал биться за них, за себя, за правду», — сказала Резцова.

По мнению экс-спортсменки, россиянин должен был найти хорошего юриста и доказывать свою правоту, а не отказываться от борьбы.

Напомним, в декабре 2018 года Шипулин принял решение о завершении карьеры. Последним стартом биатлониста стала «Рождественская гонка» в Гельзенкирхене.