Представители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) прибыли в Россию для получения базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Как сообщила пресс-служба ВАДА, члены команды прибыли в Москву и готовы начать работу. На данный момент неизвестно, сколько времени займёт процесс — возможно, потребуется два или три дня.

Напомним, ранее глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что это последний приезд ВАДА в Москву, и он должен завершиться успешно. Специалист выразил надежду, что Московской лаборатории удастся без проблем передать все необходимые данные.

Стоит отметить, что в случае, если РУСАДА будет вновь лишено своего статуса, российские спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях.