Российский кёрлингист Александр Крушельницкий нуждается в финансовой помощи для уплаты пошлины, необходимой для открытия апелляции по дисквалфикации.

Как сообщил агент Крушельницкого Андрей Митьков на своей странице в «Фейсбуке», кёрлингист должен выплатить пошлину в размере 1 тысячи швейцарских франков. Крайний срок, до которого можно внести средства, заканчивается в пятницу, 11 января. В случае, если Крушельницкий не произведёт оплату, дело не будет открыто.

Агент обратился к болельщикам за помощью и сообщил, что на данный момент спортсмен не может собрать необходимую сумму самостоятельно.

Напомним, Крушельницкий был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. В его пробе, взятой на Олимпийских играх в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний, который относится к числу запрещённых препаратов.