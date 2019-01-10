UFC признала болевой приём в исполнении российского бойца смешанного стиля Забита Магомедшарипова лучшим в 2018 году.

Об этом сообщила пресс-служба организации в официальном аккаунте в «Твиттере».

Your 2018 'Submission of the Year' 🇷🇺 @ZaBeast_MMA takes home the award! pic.twitter.com/PkvLyMaSv4 — UFC (@ufc) January 9, 2019

Магомедшарипов выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате. В 2018 году россиянин одержал победу над американцем Брэндоном Дэвисом на турнире UFC 228, совершив рычаг колена. Магомедшарипов ухватил соперника за ногу и заставил сдаться. Именно этот приём в UFC признали лучшим.

Российский боец выступает в UFC с 2017 года. Он принял участие в четырёх боях под эгидой промоушена и во всех одержал победы. Следующий поединок запланирован на 2 марта 2019 года, соперником Магомедшарипова станет Джереми Стивенсон.