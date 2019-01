UFC признала болевой приём в исполнении российского бойца смешанного стиля Забита Магомедшарипова лучшим в 2018 году.

Об этом сообщила пресс-служба организации в официальном аккаунте в «Твиттере».

Your 2018 'Submission of the Year'

🇷🇺 @ZaBeast_MMA takes home the award! pic.twitter.com/PkvLyMaSv4

