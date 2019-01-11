Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, решившая продолжить карьеру после выхода из декретного отпуска, накануне заняла в женском спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону только 29-е место, хотя до этого попадала в призовую тройку в Хохфильцене. Прийти в форму после родов ей помогли спортивные нагрузки и правильное питание.

Спортивная диета Екатерины Юрловой включает в себя полный отказ от сладкого. Из-за подобной правильной привычки биатлонистка пострадала в начале прошлого года на аналогичном этапе и тоже в немецком Оберхофе. По ее словам, еда в отеле была отличной для отдыхающей, но неподобающей для спортсменов — много жирного и сладкого.

«После Оберхофа у меня возникли некоторые проблемы с желудком, скорее, дело в том, что в Оберхофе не слишком хорошо с питанием», — говорила спортсменка, отмечая, что приходилось сидеть на овсянке, в связи с чем организм просто не успевал восстанавливаться.

Питание любого биатлониста основано на базовых принципах правильного питания — оно не имеет крена в белковую сторону, подобно питанию боксеров, ни тем более в жировую. При этом голодать при таких физических нагрузках строго запрещено. В рационе должны обязательно присутствовать жиры, но не животные, а растительные: масла, морская рыба. Исключены красное мясо, масло и сметана.

Спортивная диета Екатерины Юрловой подразумевает правильный подход к еде, который сформировался после рождения ребенка. Если у биатлонистки нет возможности поесть нормально, то она не станет употреблять вредную пищу, а скорее позавтракает энергетическим батончиком и проведет день на воде.