Фанаты «Зенита» обрадовались предполагаемому возвращению аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони в стан «сине-бело-голубых».

«Я искренне рад твоему возвращению. Ты обладаешь отличной техникой и активно используешь обе ноги, это признаки мастерства!👏 Я очень надеюсь, что твоя вторая попытка будет успешной», — пишет один из пользователей Instagram в комментариях к фото, подписанному Ригони так: 💙🦁 @zenit_spb.

«А вот и легенда подъехала», «Добро пожаловать домой, сынок», «Ждали тебя 🙌», «Санкт-Петербург радуется!!!)))», — комментируют русскоязычные пользователи.

Множество пожеланий получил Ригони и на испанском, и на английском языках. Петербуржцы же желают футболисту удачи с новым тренером.

Есть среди фанатов и недовольные возвращением «блудного сына». Они считают, что Ригони «переобулся».

«Вернулся все-таки.. Будешь тут косячить, вообще никуда в Европу не возьмут… Надеюсь, возьмёшься за голову и выбросишь свои понты! Не посрами «Зенит» и Россию», — пишет комментатор.

«Лучше бы ещё Шатова с собой забрал бы», — вторит ему еще один.

Напомним, переговоры о приобретении Ригони с «Зенитом» вёл аргентинский «Ривер Плейт». Действующий обладатель Кубка Либертадорес сделал предложение о покупке аргентинца, однако переговоры прошли неудачно. Также петербургский клуб отказал аргентинскому «Индепендьенте».

В этом сезоне Ригони выступал за итальянскую «Аталанту». Чтобы досрочно вернуть его из аренды, «Зенит» заплатил более миллиона евро.