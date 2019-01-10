В немецком Оберхофе стартует четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Традиционно январские этапы интересны тем, что подводят команду к главному старту сезона — чемпионату мира. Кубок мира продолжится и в феврале — спортсменов ждут гонки в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити, однако большинство мировых лидеров пропустит заокеанские этапы. Поэтому именно Оберхоф, Рупольдинг и Антхольц станут показательными стартами перед чемпионатом мира.

Российская команда начала сезон достаточно успешно, поэтому спортсмены и специалисты ожидают качественных выступлений и на предстоящем этапе. Эксперты поделились мнением о том, как сложатся соревнования в Оберхофе.

Владимир Драчёв. «Оберхоф — один из шансов для Малышко»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил надежду на успешное выступление Дмитрия Малышко, который был включен в состав команды тренерским решением. По мнению Драчёва, Оберхоф станет для Малышко отличным шансом показать себя, так как спортсмен уже одерживал победы на данном этапе. Также команда рассчитывает на Малышко в эстафетной гонке.

«Всё зависит от ветра»

Также Драчёв оценил погодные условия, в которых будут выступать спортсмены. Специалист отметил, что в Оберхофе всё зависит от ветра и от того, в какой группе будут идти спортсмены. Президент СБР выразил надежду, что российским биатлонистам удастся справиться с переменчивой погодой Оберхофа.

«Логинов с новыми силами продолжит набирать очки»

Оценивая перспективы лидера мужской команды Александра Логинова, Драчёв заявил, что спортсмен готов с новыми силами набирать очки в Кубке мира. Логинов получил небольшой отдых и не выступал на «Ижевской винтовке» — вместо этого он съездил домой и провёл время с семьёй. Специалист считает, что спортсмен набрал «сумасшедшую форму».

Максим Цветков. «Накопилось много вопросов к самому себе»

Биатлонист Максим Цветков, включенный в состав на Оберхоф, рассказал, что на протяжении последнего месяца готовился самостоятельно. Спортсмен признался, что у него накопилось много вопросов к самому себе, на которые он рассчитывает найти ответы в ближайшее время. Также Цветков объяснил, что во время самостоятельной работы предоставлял тренерскому штабу все свои тренировочные планы, чтобы специалисты могли контролировать его подготовку.

Дмитрий Васильев. «Малышко будет мотивирован больше всех»

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев выразил уверенность в том, что Дмитрий Малышко будет больше других мотивирован на успешное выступление в Оберхофе. Специалист отметил непредсказуемость этапа в Оберхофе, но понадеялся, что спортсмен сможет повторить успех 2013 года.

Максим Кугаевский. «Неизвестно, в каком состоянии спортсмены»

Председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский не стал давать прогнозы на предстоящий этап. Специалист отметил, что команда прошла очень сложный тренировочный сбор, который стартовал 2 января. Также он обратил внимание на погодные условия: в Оберхофе ожидается сильный ветер. «Неизвестно, в каком состоянии сейчас спортсмены, потому что они прилетели оттуда, где очень много снега», — сказал Кугаевский.

Виталий Норицын. «До Чехии сильнее радовали стрельбой, чем бегом»

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын оценил готовность своих подопечных. Он отметил, что команда провела небольшой сбор в Рупольдинге и теперь готова выступить в Оберхофе. Специалист сообщил, что до этапа в чешском Нове-Место биатлонистки «сильнее радовали стрельбой, чем бегом». При ветреной погоде, которая ожидается в Оберхофе, точная стрельба станет важным критерием успеха.