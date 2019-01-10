Форвард молодежной сборной России Никита Шашков раскрыл музыкальный плей-лист, который играл в раздевалке команды перед играми. По словам нападающего «Сибири», порядки навел консультант команды Олег Знарок, запретивший игрокам включать свою музыку перед матчами.

Перед матчами игрокам сборной включалось то, что обычно играет в национальной команде: «Кукушка», «Небо славян».

«Перед первым матчем ребята включили свою музыку, но вышел Олег Валерьевич Знарок и сказал, что с этого момента ставим только то, что слушают в национальной сборной. Только после матчей нам доверяли самим составлять плей-лист», — рассказал Шашкой в эфире You-Tube-канала «Сибири».

Напомним, что на МЧМ-2019 молодежная сборная России дошла до полуфинала, где уступила американцам 1:2. В матче за 3-е место подопечные Валерия Брагина обыграли сборную Швейцарию со счетом 5:2 и завоевали бронзовые медали чемпионата.