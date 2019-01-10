Руководство лондонского «Челси» считает приобретение полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса приоритетной трансферной целью.

Как сообщает издание Football Italia, в «Челси» приняли решение отказаться от покупки Николо Бареллы, так как посчитали его стоимость завышенной. Руководство «Кальяри» требует за игрока сумму порядка 45-50 миллионов долларов. Представители лондонского клуба считают, что смогут купить Паредеса за меньшие деньги.

Помимо этого, «Челси», возможно, не станет осуществлять трансфер нападающего «Милана» Гонсало Игуаина. Игрок принадлежит «Ювентусу», туринский клуб хочет получить за футболиста не менее 55 миллионов евро.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что переход Паредеса в «Челси» практически состоялся. Паредес рассматривается в качестве альтернативы покинувшему клуб Сеску Фабрегасу.