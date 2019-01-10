Норвежский биатлонист Фредрик Мак Рорвик не сможет выступить на зимней Универсиаде в Красноярске. Спортсмен пропустит соревнования из-за обязательств перед свой командой Mesterbakeren: согласно контракту, биатлонисты из данного коллектива не могут выступать в странах, антидопинговые агентства которых не соответствуют кодексу ВАДА.

Норвежский спортсмен признался, что хотел бы принять участие в Универсиаде, но в данной ситуации считает более правильным решением «отстаивать то, во что веришь». Мак Рорвик выразил мнение, что необходимо строго соблюдать условия контракта и смириться с непопаданием на соревнования.

Напомним, в сентябре РУСАДА было восстановлено в своих правах, однако ВАДА выдвинуло требование: организация должна была получить доступ к базе данных московской лаборатории до 31 декабря 2018 года. Данное условие не было выполнено, поэтому сейчас ВАДА вновь пытается получить данные РУСАДА. Представители ВАДА на данный момент находятся в Москве и проводят всю необходимую работу.