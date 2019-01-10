Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани отказался перейти в китайский «Далянь Ифан».

Как сообщает Le10Sport, китайский клуб сделал уругвайцу деловое предложение, однако футболист оказался в нём не заинтересован.

Напомним, ранее стало известно, что Кавани хочет покинуть состав «ПСЖ». По словам уругвайца, он чувствует, что потерял влияние в команде, несмотря на большую любовь со стороны болельщиков. Также известно, что у форварда не лучшим образом складываются отношения с бразильцем Неймаром и французом Килианом Мбаппе.

Игрок хотел бы продолжить карьеру в итальянском «Наполи», цвета которого защищал ранее — в период с 2010 по 2013 годы.

Кавани присоединился к «ПСЖ» летом 2013 года.