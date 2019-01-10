Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) приняла к рассмотрению заявки на получение нейтрального статуса от 114 российских спортсменов.

Как сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева, 77 из 114 заявок уже направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ).

Напомним, на 2019 год российские легкоатлеты не могут подавать индивидуальные заявки без сопроводительного письма от ВФЛА. Крайний срок подачи заявок для российских спортсменов на получение нейтрального статуса для участия в зимнем чемпионате Европы истечет 24 января. Соревнования будут проходить в шотландском Глазго в период с 1 по 3 марта 2019 года.

ВФЛА была лишена лицензии в 2015 году. Основанием для принятия данного решения стал отчет о допинге в российской легкой атлетике.