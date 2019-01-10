«Зенит» близок к тому, чтобы вернуть в клуб собственного воспитанника – полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина, отмечающего сегодня свое 25-летие. В «Зените» рассчитывают завершить сделку с оренбургским клубом до начала первого тренировочного сбора в Катаре, который начнется 15 января.

Сутормин отвечает трансферному вектору, неофициально называемому «путь Кузяева»: воспитанник клуба, у которого не получилось сходу заиграть в основе сине-бело-голубых, здорово проявляет себя в клубе РПЛ. «Таких руководство намерено возвращать в первую очередь», — сообщил Nevasport источник, знакомый с селекционными планами «Зенита».

«При этом Сутормин также отвечает двум важным критериям, — продолжает источник. – Он способен сыграть на обоих флангах не только атаки, но и действовать по всей бровке в стиле Мака и Кузяева при схеме 5-3-2. Также Семаку очень нравится рост Сутормина (187 сантиметров), ведь в «Зените» уже есть Дзюба и Ерохин, а значит, команда будет полностью доминировать на втором этаже».

Любопытно, что в шорт-листе «Зенита» Сутормин значится под кодовым названием «русский Перишич».

По данным портала Transfermarkt, стоимость Сутормина составляет полтора миллиона евро.