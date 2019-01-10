Карен Хачанов на тренировке в "лужниках". Фото из твиттера karenkhachanov

Карен Хачанов на тренировке в "лужниках". Фото из твиттера karenkhachanov

Российский теннисист Карен Хачанов узнал имя первого соперника, с которым встретится на Открытом чемпионате Австралии. Жеребьёвка турнира «Большого шлема» состоялась в четверг, 10 января.

В первом раунде Хачанову предстоит сыграть с немецким спортсменом Петером Гойовчиком. Ещё один россиянин Андрей Рублёв начнет Australian Open поединком с американцем Маккензи Макдональдом. Даниил Медведев встретится с теннисистом из квалификации, соперником Евгения Донского станет Ласло Джере.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, как и Медведев, будет играть с теннисистом из квалификации. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер, ему предостоит встретиться со спортсменом из Узбекистана Денисом Истоминым.

Турнир будет проходить в период с 14 по 27 января.