Ресторан ликёро-водочного завода High Bank Distillery опубликовал новое заявление, адресованное российскому хоккеисту Артемию Панарину, который защищает цвета «Коламбус Блю Джекетс».

В заявлении на официальной странице завода в «Инстаграме» говорится, что ресторан приглашает Панарина на обед в любое время. «Сделай Коламбус своим домом на следующие несколько лет», — написали в публикации и пообещали обеспечить Панарина продукцией High Bank на всю жизнь.

Напомним, ранее к Панарину обратились с необычным предложением. Бар предложил хоккеисту продлить контракт с «Коламбус Блю Джекетс», а взамен получить пожизенный запас водки. Представители бара даже повесили в городе баннер с обращением к нападающему, запустив хэштег #StayThirstyPanarin.