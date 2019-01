Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отправил письмо юному болельщику команды, который страдает из-за расистких оскорблений в свой адрес.

Футболист обратился к мальчику со словами поддержки и призвал его быть храбрым. «Гордись тем, кем ты являешься», — написал Стерлинг и добавил, что никто не должен лишать человека смелости. Игрок призвал болельщика не бояться выражать своё мнение, несмотря на то, что жизнь от этого не всегда становится проще.

Read what @sterling7 sent to a fan that was suffering from racial abuse. This man does not get enough credit. 👏🏽 pic.twitter.com/N025OhFUMq

