Хоккейный клуб «Югра» шокировал болельщиков необычным талисманом: в фойе стадиона зрителей ждала ростовая кукла в виде свиньи в нижнем белье.

🔞 Шок-контент подъехал. Свинка в нижнем белье удивила юных болельщиков «Югры» 🔞 📹 инстаграм «Югры» pic.twitter.com/LtBfA6NAeO — Матч ТВ (@MatchTV) January 10, 2019

Представители «Югры» сообщили, что «очаровательная Хрюшка» стала специальным гостем арены, олицетворявшим символ наступившего 2019 года. Хрюшка присутствовала на стадионе перед началом игры с пекинским клубом «КРС-ОЭРДЖИ», которая состоялась 8 января. В клубе подчекрнули, что танец Хрюшки носил исключительно шуточный характер.

Также представители команды считают, что ничего недопустимого в данном случае не произошло. «Никаких жалоб от болельщиков не поступало, они посмотрели, посмеялись и сделали фотографии на память», — цитируют СМИ слова пресс-службы.

Матч между «Югрой» и «КРС-ОЭРДЖИ» завершился победой хозяев со счётом 6:2.