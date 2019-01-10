Защитник футбольного клуба «Рубин» Фёдор Кудряшов должен присоединиться к составу «Краснодара».

Как сообщает «Чемпионат», футболист должен покинуть казанскую команду в зимнее трансферное окно. На данный момент между сторонами ведутся переговоры, которые находятся на продвинутой стадии.

Напомним, ранее стало известно, что «Рубин» намерен расстаться с российким защитником из-за его высокой зарплаты. Текущее соглашение Кудряшова с казанской командой действует до 30 июня 2019 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах «Рубина» в Российской Премьер-Лиге, но не отметился результативными действиями.

После 17 туров чемпионата России «Рубин» располагается на шестом месте турнирной таблицы. Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию казанского клуба на отстранение от Еврокубков. Рассмотрение назначено на 28 марта 2019 года.