Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова поделилась впечатлением от выступлений Александра Логинова в текущем сезоне.

Резцова обратила внимание на то, что Логинов хорошо себя зарекомендовал на прошедших этапах Кубка мира. Специалист выразила надежду на то, что спортсмен сможет остаться в числе лидеров до следующих Олимпийских игр.

По мнению Резцовой, Логинов сможет стать таким же лидером команды, каким раньше был Антон Шипулин. Главное — чтобы биатлониста перестали «дёргать» по поводу его допингового прошлого.

Что касается высказывания норвежского спортсмена Йоханнеса Бё о том, что Логинов не сможет вернуть былое уважение к себе, Резцова спросила: «А кто такой Йоханнес?».

Напомним, Логинов вошёл в состав сборной России на январские этапы Кубка мира. Сегодня, 10 января, стартует этап в немецком Оберхофе. Мужской спринт состоится завтра, 11 января.