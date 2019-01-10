В январе «Спартак» агрессивно поработал на трансферном рынке с формулировкой «на выход». Клуб расторг контракты с информационной пометкой «по соглашению сторон» сразу с четырьмя игроками – защитником Марко Петковичем, полузащитниками Романом Еременко, Ивелином Поповым и Александром Самедовым. Также отдаются в аренды хавбеки Жано Ананидзе и Артем Тимофеев. Nevasport объясняет причины этих кадровых решений руководства красно-белых.

Перед тем как разбирать каждого в отдельности, обозначим два общих тезиса. Первое — большинство из тех, с кем был разорван контракт, приходили в клуб исходя из желания и участия со стороны Массимо Карерры. Возможно, клуб решил «зачистить» возможные источники давления на команду со стороны бывшего главного тренера, чей авторитет оказался небывало высок со стороны болельщиков. Второе – у каждого из этих ребят летом истекали контракты. Продлевать их «Спартак» не хотел в силу возраста игроков, а в случае с Петковичем, — класса.

Александр Самедов

Самедову – 34 года. Для крайнего атакующего полузащитника – возраст критический. Скоростные навыки игрока (рывок и общая быстрота) неминуемо будут падать. Кононов понимает, что вряд ли будет использовать Самедова с первых минут. К тому же, «Спартак» вылетел из еврокубков, а значит, весной до конца сезона осталось провести лишь матчи чемпионата и Кубка России. «Спартак» вернул из «Ростова» игрока позиции Самедова – Гулиева. Возможен приход другого воспитанника «Спартака» Бакаева из тульского «Арсенала». Также у «Спартака» есть Ломовицкий и Ташаев, которым не хочется закрывать возможность играть. Держать же опытного и авторитетного футболиста на лавке, – опасно. После историй с Глушаковым и Ещенко в «Спартаке» теперь будут максимально перестраховываться.

Марко Петкович

С правым защитником все просто. Этому футболисту элементарно не хватает класса, чтобы выступать в топ-клубе России. Кто-то даже считает, что это игрок уровня ФНЛ. В любом случае, держать серба до конца контракта смысла не имело. Затратили на его покупку небольшие деньги, а предложений по нему не было. «Спартак» решился на этот шаг, даже учитывая, что основной правый защитник Ещенко не будет готов играть из-за «крестов» еще полгода. У «Спартака» есть молодой Рассказов – скорее всего, на него будет сделана ставка во второй части чемпионата.

Роман Еременко

Единственное расторжение контракта, которое может вызывать вопросы. Еременко – один из самых классных игроков «Спартака». При этом финн отлично подходит под комбинационный стиль Олега Кононова. В его арсенале чередование короткого и длинного паса, умелая работа на дриблинге. С другой стороны, у «Спартака» хватает конкуренции на позиции Еременко. Есть Фернандо, Зобнин. Есть Глушаков, которому, по всей видимости, Кононов будет доверять. Немаловажный факт: Зе и Луис Адриано, вероятно, будут использованы в связке. Это значит, что у «Спартака» останется только две вакантные позиции в центре поля. Все-таки Еременко в силу возраста и кондиций вряд ли готов работать на фланге. Получается, у Кононова он был бы дублером Фернандо. Учитывая небольшое количество матчей, — это роскошь.

Ивелин Попов

Расставание с Поповым – логичное. Болгарин – лимитчик, который вообще не превосходит играющих на его позиции россиян. К тому же, заканчивается контракт, который продлевать, понятно, никто не будет. По-хорошему Попова нужно было дешево продавать год назад, но почему-то отдали в аренду. Теперь получайте: неустойка, плюс нелучшее решение в репутационном плане. Опять же, весной у Кононова Попов бы не играл. В лучшем случае, пару выходов на замену, да игра в Кубке. Такое не нужно ни «Спартаку», ни Попову.

Жано Ананидзе и Артем Тимофеев (аренды)

Эти ребята еще находятся в том возрасте, когда избавляться от них насовсем – опасно. Игроки талантливые, вдруг зажгут в условных «Крыльях», мы их и вернем назад. Растворятся в болоте РПЛ – значит, не готовы быть топ-футболистами. В любом случае, в текущем составе «Спартака» им нет места. Конкуренция есть конкуренция.