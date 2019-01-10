Российская премьер-лига (РПЛ) выдвинула кандидатуру председателя совета директоров петербургского «Зенита» Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на слова Сергея Прядкина, данное решение было принято на заседании общего собрания РПЛ.

Напомним, ранее стало известно, что пять регионов России приняли решение выдвинуть Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза. О своем намерении заявили Республика Татарстан, Пермь, Мордовия, Томск и Башкортостан. Также кандидатуру Дюкова выдвинул Санкт-Петербург.

Выборы главы РФС будут проходить 22 февраля.