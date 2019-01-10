Ярославский «Локомотив» на своей арене примет петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Перед началом встречи букмекеры оценили шансы обеих команд на победу и выявили фаворита. По мнению аналитиков, более успешными окажутся игроки СКА: на победу армейцев ставят за 1.71. Шансы «Локомотива» оцениваются более скромно, на победу хозяев ставят за 4.05.

Игра состоится сегодня, 10 января, начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

После 45 игр СКА располагается на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 74 очка. «Локомотив» идёт на четвертом месте, команда сыграла 47 матчей и набрала 63 очка.

Петербургские армейцы одержали пять побед в предыдущих пяти матчах. Игрокам СКА удалось одолеть «Автомобилист«, «Йокерит», минское «Динамо», «Адмирал» и «Амур». Как сообщают СМИ, нападающий Павел Дацюк может не принять участие во встрече.