Сборная России по футболу рассказала о том, в каких комплектах формы игроки будут выходить на поле в 2019 году.

В официальном аккаунте команды в «Инстаграме» появилась публикация, в описании которой сообщается, что команда будет играть в такой же форме, как и в прошлом году.

У сборной России будет два комплекта формы — гостевая и домашняя. Домашняя экипировка будет красного цвета, гостевая — белого.

Напомним, весной сборной России предстоит участвовать в отборе на чемпионат Европы 2020 года. Отборочный турнир будет проходить с 21 марта по 19 ноября 2019 года – всего состоится десять туров. Россия попала в группу I. 21 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют против Бельгии. Матч состоится в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна. Затем команда переедет в Астану, где 24 марта сыграет с Казахстаном на «Астана Арене».

Помимо Бельгии и Казахстана, подопечным Станислава Черчесова предстоит встретиться с Шотландией, Кипром и Сан-Марино.