Порноактриса Миа Халифа примет участие в проекте, организованном английской футбольной Премьер-Лигой.

Об этом актриса рассказала на своей странице в «Инстаграме». Халифа опубликовала фотографию в футболке «Вест Хэма», болельщицей которого является. Ожидается, что актриса будет присутствовать на матче между «Вест Хэмом» и «Арсеналом», который состоится 12 января.

После 21 тура английской футбольной Премьер-Лиги «Вест Хэм» располагается на десятой строчке турнирной таблицы. В активе команды 28 набранных очков. «Вест Хэм» одержал восемь побед, потерпел девять поражений и четыре раза сыграл вничью.

В предыдущем матче чемпионата Англии команда принимала на своем поле «Брайтон», матч закончился со счётом 2:2. В Кубке Англии «Вест Хэм» встречался с «Бирмингемом» и одержал победу со счётом 2:0.