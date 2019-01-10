Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о разном подходе к тренировочному процессу в России и в Канаде.

«Я сейчас лежу и отдыхаю между тренировками и поняла, что у меня такого длинного перерыва — больше чем два часа — не было полгода точно», — поделилась Медведева в своих инстаграм-сторис.

Она добавила, что при этом испытывает такое странное чувство, что «нужно куда-то идти, а ты ничего не делаешь».

«Тут сразу же заметная разница между Россией и Канадой, — добавила фигуристка. — В России ты потренировался — отдохнул — потренировался — одна тренировка, и в 10 ложишься спать. А в Канаде — раз-раз-раз -лед-зал-лед-зал, и в три ты свободен».

Напомним, в текущем сезоне — первом после перехода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру — спортсменка не одержала ни одной победы и не смогла отобраться на чемпионат Европы, заняв только седьмое место на чемпионате России.