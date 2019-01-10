На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе в 16:30 по московскому времени стартовал женский спринт на 7,5 километров.

Первой из россиянок на старт выходит Валерия Васнецова, которая получила второй номер. Евгения Павлова выйдет 21-й, Ирина Старых стартует под 33-м номером, Маргарита Васильева — под 61-м. Екатерина Юрлова-Перхт начинает 77-й, а в заключительной группе 84-й на старт выйдет Светлана Миронова.

Каждая биатлонистка пройдёт два огневых рубежа из положения лёжа и стоя. Промах наказывается штрафным кругом длиной в 150 метров.

У мужчин спринт будет проходить 11 января. Также в рамках этапа Кубка мира состоятся гонки преследования и эстафеты.

Состав сборной России тщательно укомплектован по итогам первых кубковых этапов и «Ижевской винтовки». Рейтинг СБР возглавляют Александр Логинов и Ирина Старых.