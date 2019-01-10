Экс-гонщик «Формулы-1» Фелипе Масса рассказал о развитии электромобилей.

В данный момент Масса выступает в «Формуле Е» за команду «Вентури». В комментарии официальному сайту ФИА он заявил, что рад быть частью серии, и считает «Формулу Е» шоу будущего. По мнению Массы, электромобили станут частью ДНК людей, так как в «Формуле Е» активно привлекают спонсоров и автопроизводителей.

Пилот рассказал, что электромобили отличаются от болидов «Формулы-1» по части управления: здесь не такая сильная прижимная сила, другие шины и отличающееся управление энергией. Также гонщики соревнуются по принципиально иным трассам.

Сезон «Формулы Е» уже стартовал — на первом этапе победил Антониу Феликс да Кошта, представляющий команду «БМВ-Андретти».