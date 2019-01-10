Молодёжная сборная России по хоккею среди женщин вышла в полуфинал чемпионата мира, по буллитам обыграв команду Швейцарии. Встреча завершилась с итоговым счётом 2:1.

Единственный гол с игры забила Кристина Шашкина, а в серии буллитов решающую шайбу забросила Елена Проворова. Овертайм сложился для сборной России непросто: хоккеисткам пришлось играть втроём против пятерых соперниц, однако россиянкам удалось не пропустить и перевести встречу на серию буллитов.

Напомним, в групповом этапе Россия заняла третье место, что дало команде право сыграть в четвертьфинале. Полуфинальный матч россиянки сыграют в субботу, 12 января. 13 января состоятся финал и матч за бронзовые медали. Соперницами россиянок по полуфиналу станут представительницы Канады.