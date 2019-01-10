Главный тренер волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга Александр Климкин прокомментировал победу своей команды над «Ярославичем».

В комментарии сайту ВФВ Климкин заявил, что у его подопечных не было проблем с настроем: у команды появилась возможность спокойно готовиться к матчам, так как в ближайшее время «Зениту» предстоят домашние встречи.

Климкин рассказал, что некоторые волейболисты испытывают проблемы со здоровьем, но в «Зените» — хорошая ротация, и готовые волейболисты всегда могут заменить тех, кто находится в лазарете.

Напомним, матч в рамках 13-го тура чемпионата России против «Ярославича» завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 30:18). Следующий матч зенитовцы проведут дома. 12 января в рамках 14-го тура Суперлиги команда сыграет с красноярским «Енисеем».