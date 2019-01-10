Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги супермногодневки «Тур де Ски».

В комментарии «Спорт Экспрессу» Бородавко заявил, что Сергей Устюгов мог бы обыграть норвежца Йоханнеса Клэб, если бы был в оптимальной форме. Ошибкой Устюгова стала тактика в классическом масс-старте на шестом этапе — он погнался за бонусными секундами и потратил на это много сил.

Бородавко добавил, что формат «Тур де Ски» не подходил его ученику Александру Большунову, который силён в гонках с раздельного старта и в гонках классическим стилем. «Тур» же включал в себя только две гонки классикой на пять коньковых.

Ранее Бородавко прокомментировал едкие высказывания норвежских лыжников в адрес сборной России.

Напомним, победителем «Тур де Ски» стал Йоханнес Клэбо, Сергей Устюгов финишировал вторым. Александр Большунов занял пятое место.