Футболист московского «Спартака» Жано Ананидзе на правах аренды перешёл в самарские «Крылья Советов».

Информация о трансфере опубликована на официальном сайте самарского клуба. В комментарии пресс-службе Ананидзе сообщил, что хотел попробовать свои силы в Европе и перейти в голландский «Витесс» к Леониду Слуцкому, но переход не состоялся из-за неполадок с документами.

Ананидзе добавил, что уходит из «Спартака» в «Крылья», чтобы вернуться сильнее.

Напомним, пополнить состав «Крыльев Советов» также может экс-спартаковец Александр Самедов, который расторгнул контракт с московским клубом 5 января.

«Крылья Советов» по итогам первой части чемпионата Российской Премьер-лиги занимают 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 17 очков в 16-ти играх — клуб имеет одну игру в запасе.